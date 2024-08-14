Государство проверит эффективность новых владельцев иностранных активов

Российские власти усилили контроль за выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, выкупленных у иностранных владельцев. Об этом сообщает РБК.

Профильные ведомства начали запрашивать у новых собственников отчеты о соблюдении KPI, согласованных ранее с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

По словам юристов, работающих на рынке слияний и поглощений, запросы касаются всех сделок, включая те, что получили разрешения в 2022 и 2023 годах. Новых собственников просят предоставить информацию о выполнении KPI, а в некоторых случаях — подтверждающие документы.

Эксперты отмечают, что особая активность по таким запросам наблюдалась в начале июля 2024 года и в январе. Хотя в законодательстве не прописана ответственность за несоблюдение KPI, юристы предупреждают о возможных серьезных последствиях.

«Могут быть применены самые разные правовые последствия, в том числе направленные на изъятие у новых собственников соответствующих активов или ограничение их права распоряжаться ими», — поясняет партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Михаил Мотрич.

Всего в 2023 году было совершено 23 сделки по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за границей. Общая сумма составила порядка $3,5 млрд.

Ранее продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз.