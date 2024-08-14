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Россияне стали искать замену сокам из-за высоких цен

«Продажи.рф»: из-за роста цен на соки россияне перешли на морс, кисель и компот

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Freepik.com

Спрос россиян на морс, кисель и компот в июне подскочил на 26% по сравнению с первым летним месяцем 2023 года. Продажи этих напитков выросли до 5,7 млн упаковок общей стоимостью 440 млн рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф».

Также в начале лета жители РФ активно покупали квас. По итогам июня в стране было продано 8,3 млн бутылок кваса, что на 20% превышает прошлогодний показатель. Всего на квас россияне за месяц потратили 750 млн рублей (+38%).

Между тем спрос на соки и нектары в июне упал на 5%, до 23 млн упаковок. Виной тому рост цен на данную продукцию. Так, за последний год пакетированные соки подорожали на порядка 16%, до 126 рублей за упаковку.

До этого экономисты предрекли подорожание напитков из яблок в России на 30-35% из-за неурожая.

Ранее в РФ заметно выросла стоимость минимальной корзины продуктов.

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