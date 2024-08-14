В России заметно выросла стоимость минимальной корзины продуктов

По итогам первого полугодия стоимость минимальной корзины продуктов в России выросла на 10,6%, достигнув 6656,5 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

При этом в ряде регионов минимальный продуктовый набор обойдется значительно дороже. Так, на Чукотке стоимость корзины составила 15 241,7 рубля, а в Магаданской области — 11 075,6 рубля.

Дешевле всего продукты в Мордовии и Липецкой области. Жители этих регионов могут собрать минимальную корзину продуктов за 5 244,1 рубля и 5 466,9 рубля соответственно.

В Москве покупка минимального набора продуктов питания обойдется в 7976,3 рубля, в Санкт-Петербурге — в 7677,2 рубля.

До этого экономист Александр Абрамов указал на значительное замедление годовой инфляции по Индексу Мишек в июле. Это дает надежду, что перестанет расти и общий уровень инфляции в России, отметил он.

Ранее россиян предупредили о подорожании чая.