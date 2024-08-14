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Аналитик оценил вероятность доллара по 60 рублей в этом году

Аналитик Дында назвал низкой вероятность доллара по 60 рублей в этом году

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Depositphotos

Изменение геополитической ситуации, жесткая денежно-кредитная политика и рост цен на нефть могут привести к доллару по 60 рублей до конца 2024 года, но вероятность такого сценария низкая. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

«С точки зрения объективности произойти может что угодно, но при долларе по 60 рублей может образоваться дефицит бюджета: экспортеры будут недополучать валютную выручку, продавая доллар по 60 рублей. Более того, мы видим как государство дало послабления предпринимателям и снизило требования о продаже валютной выручки до 40%, чтобы избежать слишком сильного укрепления рубля», — сказал Дында.

По его оценке, доллар будет торговаться в диапазоне 87-92 рубля до конца 2024 года при отсутствии непредсказуемых геополитических событий.

Дында уточнил, что российские экспортеры находят пути решения проблем с логистикой и трансграничными платежами, поэтому в страну по-прежнему поступает валютная выручка. Это приводит к накоплению валюты и укреплению рубля, но смягчение обязательств по продаже валютной выручки, а также ужесточение геополитической ситуации будут приводить к его ослаблению, подытожил аналитик.

По данным «Финама», за последнюю неделю доллар стоил минимум 84,48 рубля, а 13 августа поднимался выше 92 рублей.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на август.

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