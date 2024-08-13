Стало известно, какая страна ЕС наращивает поставки из России

По данным Чешского статистического управления, в первой половине 2024 года объем поставок из РФ достиг 34,2 млрд крон, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении. Об этом пишет портал Ekonomickydenik.

Основной вклад в этот рост внес импорт российского газа, который вырос в восемь раз до 8,5 млрд крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом речь идет не о прямых поставках из России, а о перепродаже излишков с рынков Венгрии, Австрии и Словакии.

Среди других ключевых товаров российского экспорта в Чехию — нефть, топливо для АЭС, металлургическая продукция и синтетические удобрения. Импорт нефти из РФ сократился на 50% в объеме до 1,16 млн тонн и на 18% в денежном выражении до 16,45 млрд крон. Это связано с двухмесячной остановкой НПЗ в Литвинове.

«Поставки с восточного направления постепенно увеличиваются с октября прошлого года. Привлекательность импорта с Востока повышается за счет спорной немецкой платы за использование сети, которая увеличивает цену закупаемого норвежского или американского газа примерно на 5%», — отмечается в материалах Чешского статистического управления.

При этом экспорт из Чехии в Россию продолжает снижаться, достигнув 7,4 млрд крон за первое полугодие 2024 года. Ряд традиционных позиций чешского экспорта, включая автозапчасти и компьютерные комплектующие, упал до нуля. Основу оставшегося экспорта составляют лекарства, медоборудование, химикаты, косметика и чешское пиво.

До этого стало известно, что внешнеторговое сальдо России за первое полугодие 2024 года выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд. Экспорт снизился на 0,4%, а импорт упал на 8,1%. Основные изменения коснулись экспорта в Европу и Азию.

Ранее в ЦБ рассказали о росте профицита внешней торговли России в июле.