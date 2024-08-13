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«Аэрофлот» в январе-июле перевез 17,1 миллиона человек

«Аэрофлот» в этом году на 25,5% увеличил перевозки пассажиров

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Shutterstock

«Аэрофлот» в январе-июле увеличил перевозки пассажиров на 25,5% в годовом выражении. Это следует из операционных результатов Группы «Аэрофлот» за июль и семь месяцев 2024 года, опубликованных на сайте авиакомпании.

Отмечается, что этот показатель достиг 17,1 млн человек. Кроме того, в июле компания перевезла 3,2 млн пассажиров, что на 15,3% больше по сравнению с июлем 2023 года. При этом пассажирооборот увеличился на 21,9%. Из отчета следует, что общий объем перевозок увеличился на 14,7% по сравнению с июлем 2023 года и составил 5,8 млн пассажиров.

Так, на внутренних рейсах в июле перевезено 4,7 млн пассажиров — это на 11,6% больше, чем в июле 2023 года и на 7,2% больше, чем в июле 2021 года. В свою очередь на международных линиях в июле перевозки выросли на 29,1% год к году до 1,2 млн пассажиров. Этот показатель вырос на 34,0% в сравнении с июлем 2021 года.

Также в авиакомпании отметили рост занятости пассажирских кресел — общий процент составил 92,5%. При этом на внутренних линиях показатель достиг 93,7%, а на международных — 89,8%.

Кроме того, пассажирооборот «Аэрофлота» увеличился на 16,8%, предельный пассажирооборот — на 14,3%.

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