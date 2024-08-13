Россияне потеряли интерес к покупке «вторички» в Москве

Число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы за январь — июль сократилось на 15% год к году, до 79,15 тыс. договоров. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Для сравнения: за первые семь месяцев 2023 года в Москве было заключено более 93 тыс. сделок со «вторичкой».

Пик продаж вторичного жилья в столице пришелся на июль. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 16%, до 13,16 тыс. с 11,35 тыс. в июне. Вторым по количеству заключенных договоров купли-продажи в данном сегменте недвижимости был апрель с 13,09 тыс. сделок. Самые низкие продажи наблюдались в январе — всего 7,47 тыс.

В августе в России отметили снижение цен на «вторичку». Стоимость готовых квартир начала падать в 11 городах-миллионниках. Москвы среди них не оказалось.

Ранее стало известно, в каком округе Москвы продается больше всего квартир.