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Сбер поможет в реконструкции парка Воронцовского дворца в Алупке

На средства Сбера восстановят инфраструктуру парка Воронцовского дворца в Крыму

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сбер выделил финансирование на реконструкцию знаменитого парка Воронцовского дворца в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Парк считается одним из самых известных и необычных памятников Крыма.

На средства компании ведется установка объектов инфраструктуры, ограждений и кованых ворот, реставрация стен, восстановление парковых дорожек, озеленение и благоустройство смотровых площадок.

В этом году также запланировано благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален, реконструкция кафе и лодочной станции.

В Сбере отметили, что реконструкция стен дворца и парка — лишь один из целого ряда благотворительных проектов Сбера в Алупке.

Ранее сообщалось, что на плато Ай-Петри появился новый арт-объект Сбера «Шепот гор».

Его открытие состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

Также Сбер помог реконструировать территорию храма Архангела Михаила в Алупке.

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