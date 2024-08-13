Эксперты прогнозируют резкое сокращение доли импортного пива в РФ

Доля импортного пива на российском рынке может сократиться в 2-3 раза за ближайший год с текущих 6-7%. Об этом РИА Новости рассказал председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

«Соответственно, у российских производителей есть потенциальная возможность нарастить свою долю примерно на 3-4% от общего рынка», — заявил Бриман.

По его словам, на прилавках появился потенциал для роста отечественного производства крафтового пива, которое ранее конкурировало именно с зарубежными брендами.

«Те импортные поставки, которые сохранились, сейчас продаются вдвое дороже, чем в «досанкционный» период – цены начинаются от ₽200-300 за банку или бутылку. Это дало второе дыхание нашему сегменту крафтового пива», — отметил глава СРП.

До этого стало известно, что выпуск пива увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 451,4 тыс. декалитров.

Ранее импорт виски в РФ вернулся на досанкционный уровень.