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В Казахстане испугались последствий роста утильсбора в России

Казахстан может столкнуться с притоком старых авто из-за роста утильсбора в РФ

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Казахстан может столкнуться с притоком старых автомобилей в страну после повышения ставок утильсбора в России, заявил министр промышленности и строительства республики Канат Шарлапаев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Из-за разницы в ценах, к нам, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые создают очень опасные условия на дорогах», — сказал Шарлапаев.

При этом, по словам министра, рост утильсбора в РФ не отразится на стоимости автомобилей в Казахстане.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России вырастет на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее сообщалось, что российские банки стали реже одобрять полную сумму запрошенных автокредитов.

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