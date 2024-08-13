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Стало известно, какая страна Европы платит меньше других за российский газ

«Ведомости»: Сербия получает лучшую цену в Европе за российский газ

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Gleb Garanich/Reuters

Сербия закупает у России газ по самой лучшей цене в Европе, заявил курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович. Его слова приводит газета «Ведомости».

«Мы получаем самую лучшую цену [российского] газа в Европе, и это помогает Сербии развивать свою экономику», – отметил спикер.

Сербская государственная «Србиягаз» и российский «Газпром» имеют контракт на поставки газа до июня 2025 года. В прошлом году РФ поставила на рынок Сербии 2,68 млрд кубометров газа. Ожидается, что по итогам этого года объем прокачки составит более 3 млрд кубометров. При этом в зимний период стороны договорились об увеличении поставок с 6 млн до 11 млн кубометров в сутки.

Накануне стоимость газа в Европе впервые в 2024 году поднялась до $480 за тыс. кубометров.

Ранее объем перекачки газа из РФ в Европу упал.

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