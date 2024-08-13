Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США предрекли резкий рост цен на электричество из-за ИИ

WSJ: развитие ИИ приведет к десятикратному росту цен на электричество в США

close
100%
Shutterstock

Электричество в США может подорожать в десять раз к началу 2025 года из-за развития искусственного интеллекта, предупреждает The Wall Street Journal (WSJ).

Сейчас в Штатах активно строят дата-центры для обработки и хранения информации, которые потребляют огромное количество электроэнергии, отмечают эксперты. Чтобы соответствовать растущему спросу, стране необходимо больше новых электростанций, однако на их строительство уйдет несколько лет. Пока будут возводиться новые объекты, электричество продолжит дорожать, прогнозируют аналитики.

До этого в России зафиксировали увеличение потребления электроэнергии. За январь — май только бытовые потребители увеличили использование электричества примерно на 6%, что в 1,5 раза превышает рост потребления в других категориях.

Ранее на Украине анонсировали новые отключения электроэнергии для бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами