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Курс юаня превысил 13 рублей впервые с осени

Курс юаня превысил 13 рублей впервые с октября 2023 года

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Курс юаня во вторник, 13 августа, поднялся выше отметки в 13 рублей впервые с середины октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 12:00 по московскому времени юань стоил 13,05 рубля (+4,34% к закрытию понедельника). Дневной максимум на момент публикации составил 13,0734 рубля.

В то же время рубль упал к доллару. Американская валюта во вторник торгуется в диапазоне 90,97-93,62 рубля.

Ослабление рубля связано с завершением налогового периода, отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированным доходом УК «Первая» Антон Пустовойтов. Поддержку российской валюте оказывают проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала, а также высокие процентные ставки по рублевым инструментам.

Аналитики не исключают, что осенью курс доллара может достичь 100 рублей, однако считают этот сценарий маловероятным. Скорее всего, американская валюта будет стоить 90-95 рублей.

Ранее Индия и Россия захотели установить базовый обменный курс рупии к рублю для обхода санкций.

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