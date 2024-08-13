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Поставки рыбы и морепродуктов из России в Южную Корею резко обвалились

Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею почти на четверть

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Shutterstock/Shishkin.dv

Россия в первом полугодии сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24%, до 136,7 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт составил $426,3 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.

Основную долю импорта Южной Кореи составила российская замороженная рыба: на нее пришлось 110,7 тыс. тонн на $183,1 млн. На втором месте по объему закупок оказалось филе и другое мясо рыб — 12,9 тыс. тонн на $29,7 млн. Тройку замыкают ракообразные (9,5 тыс. тонн на $178,1 млн).

Несмотря на сокращение торговли, РФ по итогам января — июня вошла в топ-3 по поставкам рыбы в Южную Корею, заняв второе место. Лидером стал Китай с объемом 168 тыс. тонн. Третье место принадлежит Вьетнаму с 57,6 тыс. тонн.

В пятерку крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов на южнокорейский рынок также вошли Норвегия (37,1 тыс. тонн) и США (28,3 тыс. тонн).

До этого сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций могут войти ограничения на импорт рыбы из РФ.

Ранее был назван топ-5 покупателей продовольствия у России.

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