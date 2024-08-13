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Продавцы электроники опасаются потерь из-за закона о RuStore

«Ъ»: продавцы электроники боятся потерь из-за закона о предустановленном RuStore

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Алексей Майшев/РИА Новости

Производители и продавцы смартфонов попросили российское правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники от 8 августа на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта под его действие попадут устройства Huawei и Honor, Samsung и Apple. Эти компании не предустанавливают российский магазин приложений на своих устройствах.

Торговые сети, у которых нет права самостоятельно устанавливать RuStore, опасаются финансовых потерь.

26 июля правительство РФ утвердило список отечественного софта, обязательного для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры.

Ранее Володин рассказал о новой онлайн-возможности для россиян.

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