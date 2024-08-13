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Малый бизнес предупредили о необходимости уплаты НДС в 2025 году

Финансист Моргунова: малый бизнес на упрощенке заплатит НДС в 2025 году

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Shutterstock

С 2025 года российские компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) будут платить налог на добавленную стоимость (НДС). До 2025 года бизнес на УСН был освобожден от уплаты НДС — это упрощало ведение бухгалтерского учета и уменьшало налоговую нагрузку. Об этом «Газете.Ru» сказала сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова.

Она уточнила, что бизнесмены с доходом до 250 млн рублей в год заплатят НДС по ставке 5%, а с доходом от 250 млн до 450 млн в год — по ставке 7%.

«С нового года ООО и ИП на «упрощенке», будут обязаны учитывать НДС в своих расчетах. Нововведения касаются не всех. Законодатели предусмотрели определенные исключения для малого бизнеса: ООО и ИП на УСН с годовым доходом до 60 млн рублей за предыдущий год смогут сохранить освобождение от уплаты НДС. Это же правило действует для новых компаний, пока их оборот не превысит лимит в 60 млн рублей», — пояснила Моргунова.

По ее словам, освобождение от уплаты НДС — автоматическое. Дополнительные уведомления не требуются. Если лимит превышен, с 1 числа следующего месяца бизнес становится плательщиком НДС.

Упрощенная система налогообложения — это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. В связи с применением УСН налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых в в рамках общей системы налогообложения, в том числе налога на прибыль, налога на имущество. Сумма налога на УСН составляет от 6% законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1% до 15% При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5% до 15% .

Ранее «Газета.Ru» рассказала об особенностях УСН.

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