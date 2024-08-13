Россиянам рассказали, где подешевела аренда квартир

В июле трехкомнатные квартиры в аренду подешевели в шести российских городах-миллионниках, больше всего — в Воронеже (-11,3% к июню, до 32 тыс. рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Аренда».

Снижение стоимости аренды «трешек» также было зафиксировано в Омске (-10,9%, до 31 тыс. рублей), Челябинске (-2,9%, до 43 тыс. рублей), Краснодаре (-2,6%, до 46 тыс. рублей), Самаре (-2,2%, до 50 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (-2,1%, до 87 тысяч рублей).

«Снижение ставок аренды трехкомнатных квартир обусловлено, с одной стороны, не слишком высокой представленностью «трешек» на рынке в некоторых городах, а также в целом большим бюджетом. Кроме этого, трехкомнатные квартиры — не самые востребованные лоты на рынке аренды: их снимают отдельные категории арендаторов — большие семьи, люди среднего и старшего возраста, которые ценят простор, студенты или те, кто ищет первое жилье, чтобы арендовать с друзьями, разделив платеж. В результате некоторые собственники снижают стоимость, чтобы охватить большую аудиторию и быстрее найти арендатора благодаря низкой цене», – пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Съемные трехкомнатные квартиры прибавили в цене в Москве (+7,3%, до 147 тыс. рублей), Новосибирске (+6,6%, до 48 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (+6,1%, до 58 тыс. рублей).

В июле 2024 года студии в аренду подешевели в Уфе (-1,7%, до 17 тыс. рублей). Больше всего этот тип жилья подорожал в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — по 10,1%, до 26 тыс. рублей и 29 тыс. рублей соответственно. Заметно повысилась стоимость аренды студий в Челябинске (+8,1%, до 23 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (+7,1%, до 32 тыс. рублей).

Однокомнатные съемные квартиры по сравнению с июнем подешевели в Перми (-5,2%, до 28 тыс. рублей). Больше всего «однушки» подорожали в Самаре (+21,8%, до 25 тыс. рублей). Также медианные цены однокомнатных квартир выросли в Ростове-на-Дону (+15,8%, до 29 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (+10,3%, до 36 тыс. рублей).

Медианные ставки долгосрочной аренды двухкомнатных квартир в июле снизились в Омске (-1,1%, до 27 тыс. рублей) и Воронеже (-0,8%, до 27 тыс. рублей). Больше всего средние ставки аренды выросли в Санкт-Петербурге (+16,8% к июню, до 63 тыс. рублей), Екатеринбурге (+12,6%, до 37 тыс. рублей) и Краснодаре (+10,5%, до 33 тыс. рублей).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее были названы города с самой дешевой арендой жилья.