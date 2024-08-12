В «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» назвали экономический эффект от внедрения инноваций

Реализация программы повышения производственной эффективности позволила компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входящей в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», получить экономический эффект порядка 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что в прошлом году специалисты предприятия внедрили более 20 новаторских решений. При этом в бурении одним из самых эффективных стал проект, связанный с заменой роторных управляемых систем на винтовой забойный двигатель и осциллятор при бурении.

«Внедрение данной технологии позволяет значительно сократить срок строительства скважин – на 50% по сравнению с использованием роторных управляемых систем», — говорится в сообщении.

Так, внедрение этой технологии позволит сэкономить 799 млн рублей до 2026 года.

Как уточнили в компании, за пять лет участия в программе повышения производственной эффективности предприятием внедрено в производство 80 проектов. Общий экономический эффект от их внедрения составил более 5 млрд рублей.

Также в прошлом году специалисты предприятия подали 180 рационализаторских предложений, которые были направлены на улучшение условий промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.