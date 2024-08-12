В России назвали оставшиеся способы расчетов с Китаем для бизнеса

Ситуация с платежами между Россией и Китаем значительно усложнилась за последние недели. Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Русско-азиатского делового совета Максима Кузнецова.

«Даже небольшие китайские банки, которые, как предполагалось, менее подвержены санкциям Запада, стали отказываться принимать платежи из РФ», — заявил Кузнецов.

По его словам, с оставшимися учреждениями, продолжающими сотрудничество с Россией, работать также непросто из-за их низкого технологического уровня.

После введения нового пакета санкций США, затронувшего около 300 компаний и граждан из разных регионов мира, для российских контрагентов остались доступны лишь бартер, цифровые финансовые активы (ЦФА) и платежи через третьи страны.

Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин отметил, что китайские банки, работавшие с российским бизнесом в мае-июне, перестали принимать платежи. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский добавил, что сегодня более 98% китайских банков отказываются от прямых трансакций из России.

На прошлой неделе агентство Reuters уже сообщило, что Россия и Китай могут вернуться к бартерной торговле этой осенью. Этот шаг позволит обойти платежные проблемы, снизить валютные риски и избежать контроля западных регуляторов.

Ранее экономист оценил , как российские заемщики выиграют от доллара по 100 рублей.