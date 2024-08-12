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Объем перекачки газа из РФ в Европу упал

Транзит российского газа через ГИС «Суджа» снизился до 39,6 млн куб. м. в сутки

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Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром» увеличил объемы транзита газа через территорию Украины в Европу до 39,6 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил представитель российской компании, его слова приводит ТАСС .

Речь идет о прокачке топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. В настоящее время это единственный маршрут украинского транзита российского газа в Европу.

«Оператор ГТС Украины» подтвердил информацию и заявил, что запланированный объем поставок газа 12 августа составит около 39,6 млн кубометров. При этом заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной.

Накануне, 11 августа, суточные объемы прокачки российского газа через «Суджу» составляли 39,3 млн кубометров. Однако по сравнению со средним значением августа транзит топлива 12 числа уменьшился примерно на 400 тыс. кубометров. С начала последнего летнего месяца «Газпром» поставлял по этому направлению в Европу более 40 млн кубометров ежедневно.

До этого стало известно, что в случае прекращения транзита газа через Украину цены на топливо в Европе могут вырасти до $600–700 за тысячу кубометров, но рекорды 2022 года не повторятся, отметил Игорь Юшков.

Ранее США перенаправили поставки газа из Европы на более привлекательный рынок.

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