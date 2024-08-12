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Россия импортировала рекордные объемы наличной валюты

Reuters: Россия нашла лазейки для ввоза миллиардов долларов и евро наличными

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Shutterstock

Около $2,3 млрд в наличных долларах и евро были доставлены в Россию с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в страну после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

Согласно полученной информации, Россия импортировала значительные суммы наличной иностранной валюты из стран, не вводивших торговых ограничений, таких как ОАЭ и Турция. Более половины общей суммы не имела указанной страны происхождения в документах, пишет издание.

США угрожали санкциями финансовым учреждениям, помогающим России обходить ограничения, и вводили ограничения против компаний из третьих стран в 2023-2024 годах. Многие россияне по-прежнему нуждаются в наличной иностранной валюте для поездок, импорта и сбережений.

В 2022 году Россия назвала доллар и евро «токсичными» из-за санкций, ограничивших доступ к глобальной финансовой системе. Около $300 млрд валютных резервов Банка России были заморожены в Европе.

Ранее Матвиенко http://www.gazeta.ru/business/news/2024/08/01/23584267.shtml о недоверии к мировой финансовой системе.

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