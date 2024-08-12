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Инкассаторы теряют клиентов из-за роста лимита на переводы

«Росинкас»: Нагрузка на инкассаторов упала на 30% с начала года

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Повышение лимита бесплатных переводов между счетами до 30 млн рублей привело к значительному снижению нагрузки на инкассаторские службы в России. Об этом РБК сообщил председатель правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев.

По словам Медведева, количество заездов инкассаторов сократилось примерно на 30% по сравнению с началом года. Это связано с тем, что клиенты теперь реже снимают крупные суммы в одном банке для переноса в другой через банкоматы.

«Если раньше люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой через банкоматы, то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке», — пояснил глава «Росинкаса».

Новый закон, вступивший в силу 1 мая 2024 года, запрещает банкам взимать комиссии за переводы клиента между своими счетами в пределах 30 млн рублей. Ранее бесплатный лимит составлял 100 тыс. рублей в месяц.

По данным Банка России, во втором квартале 2024 года количество переводов через Систему быстрых платежей (СБП) выросло на 27%, а их объем — на 47% по сравнению с первым кварталом.

Однако не все участники рынка отмечают снижение нагрузки. Представители Сбербанка и ВТБ заявили, что не зафиксировали уменьшения количества инкассаторских операций после 1 мая.
В связи с изменением ситуации «Росинкас» уже начал пересматривать тарифы для коммерческих клиентов.

Ранее россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж.

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