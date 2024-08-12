Политолог: обвал зарубежных фондовых рынков никак не отразится на РФ

Обвал зарубежных фондовых рынков никак не отразится на экономике России. Такое мнение высказал руководитель направления внешних коммуникаций Института Tsargrad.tv Никита Комаров, комментируя рекордное падение японского индекса Nikkei.

«До 2022 года была смешная, но, с другой стороны, вредная ситуация, когда 80% акций публичных компаний, находящихся в свободном обращении, контролировались нерезидентами. <...> И фондовый рынок работал не на нашу экономику уж точно. А сейчас все-таки ситуация другая. Поэтому для нас это ничего не означает», — отметил Комаров.

5 августа японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Вслед за Азией обвалились и европейские рынки. Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи рухнул на 2,48% до уровня 7969 пунктов на минимумах после открытия торгов 5 августа.

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