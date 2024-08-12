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Арендные ставки на жилье в России резко выросли

Т—Ж: в среднем за год съем однокомнатных квартир в РФ подорожал на 44%

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Freepik.com

За последние полтора года стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России существенно выросла. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков Т—Ж.

По данным экспертов, в среднем цены на съем «однушек» увеличились на 44%. В некоторых городах рост оказался вдвое выше. Рекордсменами по удорожанию аренды стали Барнаул (+79%), Челябинск (+77%) и Нижний Новгород (+76%). Не сильно отстали Пермь, Омск, Ростов-на-Дону и Томск, где ставки взлетели на 60-70%.

В Москве снять однокомнатную квартиру теперь обходится в 55 тыс. рублей в месяц (+41% с декабря 2022 г.). В Санкт-Петербурге арендная плата составляет 35 тыс. руб. (+25%). Хабаровск догнал Северную столицу по ценам при более высоком росте за 1,5 года — 40%.

«Наиболее доступной аренда остается в Ярославле — 17 тыс. руб. (+31%), Саратове и Ульяновске — по 18 тыс. руб., что вдвое дороже, чем раньше», — отметили эксперты.

Нижний Новгород и Казань с ценами по 30 тыс. руб. делят 4 место. Следом идут Екатеринбург (28 тыс.), Ростов-на-Дону и Иркутск (по 27 тыс.).

До этого эксперт Евгений Ходченков заявил, что во второй половине 2024 года до 25-30% россиян могут отказаться от ипотеки из-за высоких ставок. Среди альтернатив он выделил аренду, покупку жилья в складчину и использование маткапитала.

Ранее риелтор предсказал резкое подорожание аренды в Москве осенью.

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