Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России

«Известия»: региональные китайские банки перестали принимать платежи из России

close
100%
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Региональные банки КНР перестали принимать платежи из России. Об этом, ссылаясь на представителей российских компаний, сообщает газета «Известия».

По их сведениям, небольшие китайские региональные банки ранее охотно осуществляли платежи в Россию. Однако с декабря прошлого года они стали отказываться принимать платежи в долларах из России. Затем их отказ стал распространяться и на транзакции в юанях. В дальнейшем из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками товаров в Россию.

Эксперты объясняют появившиеся проблемы нежеланием китайской стороны подвергаться санкциям США. Их риск перевешивает у китайских банков всю выгоду сотрудничества с российским бизнесом.

По мнению одного из источников издания, возникшие проблемы с банковскими расчетами требуют серьезной проработки и принятия новых решений.

До этого сообщалось, что Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру.

Ранее России предрекли сокращение внешней торговли в два раза.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами