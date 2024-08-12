В Белграде заявили, что Европе без поставок из России не хватит газа из других стран

Европейские страны не смогут без российских поставок компенсировать нехватку газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик отметил, что все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны лишь при том условии, что газ поступает и из Российской Федерации, и из других государств. В случае прекращения российских поставок, достаточных объемов газа из других источников не будет. Вулин подчеркнул, что это не является вопросом доброй воли.

До этого сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ преодолела отметку в $460,3, (+ 3,99%), что является самым большим показателем с 4 декабря 2023 года.

До этого бывший министр экономики Словакии Карел Хирман заявил, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под значительной угрозой из-за обострения ситуации в Суджанском районе Курской области.

Ранее Китай заметно нарастил закупки газа.