Названы города с самой дешевой арендой жилья

Самые дешевые студии в июле 2024 года можно было снять в Красноярске, Уфе и Челябинске. Медианные ставки аренды для этого типа квартир составили 15 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Аренда».

Минимальная стоимость съемных «однушек» и «двушек» — в Уфе, Воронеже и Омске. Однокомнатные квартиры в этих миллионниках сдавались в среднем за 20 тыс. руб., 21 тыс. руб. и 22 тыс. руб. соответственно. Медианные арендные ставки двухкомнатных квартир в Уфе, Воронеже и Омске составили 26-27 тыс. руб.

Наиболее дешевые «трешки»» — в Омске (31 тыс. руб.), Воронеже (32 тыс. руб.) и Красноярске (37 тыс. руб.).

Лидерами по максимальной стоимости всех форматов съемного жилья в июле стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Медианная арендная ставка студий в столице — 63 тыс. руб., в Казани — 34 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 32 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Москве обойдутся в среднем в 62 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 36 тыс. руб., в Казани — 35 тыс. руб.

«Двушки» в столице — 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 63 тыс. руб., в Казани — 46 тыс. руб.

Снять трехкомнатную квартиру в Москве можно в среднем за 147 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — за 87 тыс. руб., в Казани — за 80 тыс. руб.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России подешевели готовые квартиры.