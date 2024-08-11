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Российский бизнес позвали на Ближний Восток

Ливан готов стать центром российского бизнеса на Ближнем Востоке

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David Weyand/imageBROKER/Global Look Press

Ливан рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ливано-российского делового совета Жака Саррафа.

По словам Саррафа, у ливано-российского сотрудничества хорошие перспективы благодаря географическому положению Ливана, которое предоставляет уникальные возможности для ведения бизнеса на Ближнем Востоке и за его пределами.

«Российские предприниматели могут превратить Ливан в центр своей коммерческой и инвестиционной активности», — отметил он.

Сарраф подчеркнул, что российских партнеров могут привлечь рынок недвижимости, сектор туризма и информационных технологий, освоение шельфовых месторождений нефти и газа, а также инфраструктурные проекты.

Глава делового совета напомнил, что с 1997 года между Бейрутом и Москвой было подписано 14 соглашений в различных областях. По его мнению, сейчас необходимо провести совместную инвентаризацию реализации этих документов и обновить их.

До этого стало известно о расследовании властями Мали и Мавритании возможной подготовки местных террористов украинскими инструкторами, что усложняет региональную обстановку.

Ранее Россия передала Анголе 50 машин скорой помощи.

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