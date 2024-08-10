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Эксперт обозначил пределы роста цен на газ в ЕС в случае остановки транзита через Украину

Аналитик Юшков: газ в Европе может сильно подорожать, но не как в 2022 году

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Gleb Garanich/Reuters

В случае остановки прокачки газа через территорию Украины стоимость топлива в Европе заметно вырастет, однако рекордных уровней 2022 года цены не достигнут, прогнозирует эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его цитирует РИА Новости.

«Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до $600 и $700 за тысячу кубометров», — предположил эксперт.

Более серьезного подорожания газа в ЕС при этом сценарии ждать не стоит: регион за последние два с половиной года заметно сократил закупки по данному маршруту, пояснил Юшков. Так, в 2023 году на поставки «Газпрома» через станцию «Суджа» приходилось лишь порядка 5% общего потребления газа в Евросоюзе.

В субботу, 10 августа, «Газпром» подает газ в Европу через «Суджу» в объеме 39,6 млн кубометров.

До этого на Западе предсказали подорожание газа в ЕС до 12% при остановке транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что США начали снижать поставки сжиженного газа в Европу в пользу более прибыльной Азии.

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