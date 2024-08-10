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Россиянам рассказали, как получить шенгенскую мультивизу

АТОР: в Консульстве Италии есть шанс получить мультивизу на 1-2 года

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Depositphotos

Получить шенгенскую мультивизу на 1-2 года можно в Консульстве Италии. Об этом пишет АТОР.

Однако ждать шенген при подаче в итальянское представительство придется довольно долго — около двух месяцев, предупредили эксперты. В Москве ожидание занимает в среднем 50-53 дня.

За первые семь месяцев 2024 года число заявок на получение визы в Консульстве Италии в столице взлетело на 36% год к году. Слоты на подачу документов открыты на три недели вперед, на момент публикации можно было забронировать слот на конец августа.

Намного быстрее документы рассматривают в Консульстве Испании. Процесс занимает всего 2-3 недели. Однако найти свободный слот для записи на подачу очень сложно. При этом испанцы не любят давать длинные визы: получить шенген на год — редкость.

Представительство Франции часто выдает мультивизы на 6 месяцев, реже на 1-2 года. Ожидание занимает около 3-4 недель.

С 12 августа выдачу шенгенских виз россиянам возобновит Болгария. Срок рассмотрения может длиться до 45 дней.

Визовый сбор при получении шенгенской визы сейчас составляет €90 для взрослого и €45 для детей до 12 лет.

Ранее россияне назвали свой бюджет для отпуска в 2024 году.

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