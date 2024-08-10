Экономист объяснил ослабление рубля

К ослаблению рубля к доллару и юаню на этой неделе, вероятно, привело более выраженное влияние завершения налогового периода, заявил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Днем 9 августа курс американской валюты на межбанковском рынке преодолел отметку 88 рублей, курс китайской валюты на биржевом рынке находился около 11,87 рубля.

«Более заметному ослаблению рубля препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала», — отметил экономист.

Согласно прогнозам УК «Первая», на предстоящей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 87,5—88,5 рубля, курс юаня — 11,7—12,1 рубля.

Накануне Центральный банк РФ установил курсы валют на 10–12 августа. Официальный курс доллара вырос до 87,9 рубля, евро — до 95,2 рубля, юаня — до 11,9 рубля.

До этого сообщалось, что Казахстан стал центром обмена российского рубля, евро и юаня.

Ранее россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж.