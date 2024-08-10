Умерла бывший гендиректор YouTube

Бывший гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась от рака в возрасте 56 лет. Об этом сообщил исполнительный директор Google Сундар Пичаи в соцсети X.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее», — написал он.

Воджицки участвовала в основании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис создателям компании. В 1999 году она заняла пост первого менеджера по маркетингу Google. Именно Воджицки была инициатором приобретения компанией Google сервиса YouTube. С 2014 по 2023 год занимала должность гендиректора видеохостинга.

В феврале 2023 года Сьюзен Воджицки объявила об уходе с должности гендиректора YouTube. Преемником и старшим вице-президентом Google стал ее заместитель Нил Мохан.

Ранее у части россиян полностью перестал работать YouTube.