Стало известно, когда в России подорожают ноутбуки

В России дистрибьюторы анонсировали повышение цен на ноутбуки к началу осени. Об этом сообщает газета »Известия».

В публикации обратили внимание, что это связано с подорожанием компьютерных комплектующих. Сотрудник одного из ритейлеров рассказал изданию, что, скорее всего, скачок цен затронет бюджетные модели ноутбуков и компьютеров,

«На цену ноутбуков в первую очередь влияет процессор — это самый дорогой элемент», — пояснил изданию другой источник, близкий к одному из импортеров.

Он предрек подорожание лэптопов в ценовой категории 50-70 тыс. рублей. Подобные девайсы, как правило, дарят школьникам и студентам к началу учебного года.

До этого аналитики «AliExpress СНГ» составили рейтинг самых популярных моделей ноутбуков российских покупателей во втором квартале 2024 года. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее российский блогер протестировал работу флагманского ноутбука Samsung.