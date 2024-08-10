Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в России подорожают ноутбуки

«Известия»: рост цен на ноутбуки к сентябрю составит до 10%

close
100%
Shutterstock

В России дистрибьюторы анонсировали повышение цен на ноутбуки к началу осени. Об этом сообщает газета »Известия».

В публикации обратили внимание, что это связано с подорожанием компьютерных комплектующих. Сотрудник одного из ритейлеров рассказал изданию, что, скорее всего, скачок цен затронет бюджетные модели ноутбуков и компьютеров,

«На цену ноутбуков в первую очередь влияет процессор — это самый дорогой элемент», — пояснил изданию другой источник, близкий к одному из импортеров.

Он предрек подорожание лэптопов в ценовой категории 50-70 тыс. рублей. Подобные девайсы, как правило, дарят школьникам и студентам к началу учебного года.

До этого аналитики «AliExpress СНГ» составили рейтинг самых популярных моделей ноутбуков российских покупателей во втором квартале 2024 года. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее российский блогер протестировал работу флагманского ноутбука Samsung.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами