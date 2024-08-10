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В Минстрое хотят перераспределить инфраструктурные бюджетные кредиты

Минстрой предлагает выделить на ЖКХ 50% инфраструктурных бюджетных кредитов

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает выделить на ЖКХ 50% инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства.

«Разработанный Минстроем проект предусматривает предоставление приоритета проектам в ЖКХ. 50% от общего объема средств предлагается распределять в рамках лимитов между регионами с невысоким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности, и в рамках этого отбора не менее половины распределяемых лимитов должно направляться на ЖКХ-проекты», — сообщает издание.

При этом среди таких регионов указываются Москва, Санкт-Петербург и ЯНАО, например. Согласно проекту минстроя, оставшийся объем ИБК предлагается распределять по результатам конкурсного отбора проектов. Но и во всех остальных регионах на ЖКХ предлагается выделять не менее 50% кредитов.

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