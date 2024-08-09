Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Какао-бобы резко подорожали

Биржевые цены на какао-бобы в мире выросли почти на 20% с начала недели

close
100%
HZB

Биржевые цены на какао-бобы с начала текущей недели подорожали почти на 20%, почти достигнув психологической отметки в $9 тыс. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Так, по состоянию на 17:09 стоимость сентябрьского фьючерса на какао-бобы росла на 8,3%, составив $8858 за тонну. При этом в течение дня цена на плоды превышала $9 тыс.

В начале недели стоимость какао-бобов составляла $7520. Таким образом, рост цены составил 18%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Maxar сообщило, что на прошедшей неделе в некоторых районах Западной Африки выпало малое количество осадков. Ожидается, что аналогичная ситуация сохранится и в будущем. Подобный исход может привести к тому, что необходимая для роста урожая влажность почвы станет меньше, считают аналитики.

В апреле мировые цены на какао-бобы преодолели отметку в $11 тыс. за тонну, превысив исторический максимум, который зафиксировали в 1977 году.

Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей какао начнет прямые поставки товара в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами