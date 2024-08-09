«Роснефть» поддержит коренные народы Сибири и Дальнего Востока

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края при поддержке проекта «Восток Ойл» продолжается переселение коренных жителей из ветхого и аварийного жилья в новые дома, адаптированные к условиям Крайнего Севера. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Также нефтяная компания поддержит общины коренных малочисленных народов Севера в проведении национальных праздников, играющих важную социальную и культурную роль в их жизни.

«Роснефть» организует этнические фестивали и спортивные состязания.

Один из праздников северной культуры, организованный предприятиями «Роснефти» — «Востсибнефтегазом» и «Славнефть-Красноярскнефтегазом» — состоялся в Красноярске.

Кроме того, на Таймыре нефтяники «РН-Ванкор» провели просветительскую акцию — этнографический диктант. Все желающие могли проверить свои знания в национальном летоисчислении, названиях блюд и специалитетов северной кухни, обрядовых танцев, предметов одежды и музыкальных инструментов местных этносов.

В Тюменской области при поддержке «РН-Уватнефтегаза» ежегодно проходит фестиваль культуры коренных народов «Богатство тайги Уватской». На территории этно-культурного центра «Увас Мир Хот» («Дом Северных Людей»), который был создан и развивается при участии предприятия, состоялись праздничные мероприятия и экскурсии.

Построенный при поддержке компании «Дом Северных Людей» стал центром притяжения туристов, в 2023 году его посетило более 4 тыс. гостей из разных регионов России.

С помощью нефтяников «РН-Пурнефтегаза» сельскохозяйственная община «Харампуровская» приобрела оборудование для новых рыборазводных линий. Харампурцы приступили к разведению рыб сиговых пород на новой рыбной ферме.

В «Роснефти» отметили, что выпуск мальков в обширную акваторию реки Пур внесет весомый вклад в обеспечение лесных ненцев муксуном, щекуром и другими видами рыб, которые составляют основу их рациона.

«РН-Юганскнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и другие предприятия компании закупают для представителей коренных народов горюче-смазочные и строительные материалы, оборудование, снегоходы, лодки и предметы первой необходимости.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.