«В УК «Первая» назвали предпочтения инвесторов на фоне снижения рынка акций

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«Газета.Ru»

Российская молодежь объективно оценивает значимость soft skills и считает их важным дополнением к фундаментальным техническим компетенциям, которые они получают во время учебы в вузе. Об этом по итогам опроса VK Education о важности мягких навыков сообщила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Исследование показало, что 90% молодых людей в России считают необходимым активно развивать мягкие навыки на старте их карьеры. Так, 42% опрошенных считают, что soft skills (гибкие навыки) и hard skills (технические компетенции) одинаково важны, 31% — важнее технические, а 27% — гибкие. При этом 44% молодых людей утверждают, что гибкие и профессиональные компетенции одинаково сложно развивать.

Степанова подчеркнула, что в IT-сфере независимо от специальности и грейда важно развивать как технические компетенции, так и гибкие навыки.

«В рамках направления бесплатных образовательных проектов VK Education мы даем студентам возможность не только развивать технические компетенции и получать реальный прикладной опыт на наших курсах и программах стажировок, но и помогаем прокачивать мягкие скиллы», — отметила она.

По ее словам, на сегодняшний это является необходимой базой для успешного профессионального старта в команде VK и IT-индустрии в целом.

Отмечается, что среди наиболее важных навыков для старта карьеры респонденты выделили коммуникабельность (85%), навыки работы в команде (71%), способность к обучению (66%), стрессоустойчивость (65%), адаптивность и гибкость (60%).

Согласно опросу, soft skills помогают молодым людям выстраивать продуктивное взаимодействие с коллегами (81%), делают их более привлекательными кандидатами при отборе на стажировки и вакансии (63%) и способствуют личностному росту и развитию (59%), достижению целей и задач в работе (53%), ускоряют профессиональное развитие (52%), облегчают вход в профессию (47%).

Онлайн-опрос VK Education был проведен в июле-августе 2024 года, в нем приняли участие 1,3 тыс. респондентов старше 18 лет.

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