Названа цена за билет в космос

Полететь в космос на корабле Delta производства Virgin Galactic можно будет за $600 тыс. за человека. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на главу американской компании Майкла Колгейзера.

Согласно планам, Delta должны поступить в коммерческую эксплуатацию в 2026 году. Одно транспортное средство рассчитано на шесть пассажиров.

Virgin Galactic в первое время рассчитывает перевозить 750 человек в год. Прибыль от проекта компания оценивает в $95-110 млн в год.

В модели «расширенного флота» с четырьмя космическими кораблями и двумя материнскими самолетами в космопорту Virgin Galactic сможет выполнять порядка 275 полетов в год, генерируя $990 млн дохода.

В будущем может добавиться второй космодром в Европе или на Ближнем Востоке, допускают в Virgin Galactic. Тогда проект будет приносить бизнесу $1,98 млрд в год.

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