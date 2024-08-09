Российской экономике предрекли замедление

Рост российской экономики во втором полугодии замедлится до 2%, ожидают аналитики Bloomberg.

В 2025 году темпы роста ВВП страны, согласно прогнозу, и вовсе снизятся до 0,5–1,5%.

Перегретая экономика России может вскоре резко остыть на фоне растущих ограничений в ключевых секторах, которые до сих пор способствовали росту, заявили экономисты. Трудовые ресурсы в стране практически исчерпаны, а строительный и банковский секторы больше не защищены от воздействия высоких процентных ставок после сворачивания ряда субсидируемых государством ипотечных программ в июле, констатировали они.

Федеральная статистическая служба РФ опубликует предварительные данные по ВВП за второй квартал позднее в пятницу, 9 августа. Ожидается, что рост экономики превысит 4%.

До этого уровень безработицы в России обновил исторический минимум, опустившись до 2,4%.

Ранее экс-глава Минфина РФ Михаил Задорнов призвал свернуть массовые меры поддержки экономики.