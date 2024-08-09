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Бакальчук раскрыла стоимость Wildberries до объединения с Russ

Бакальчук: до объединения с Russ стоимость Wildberries оценивалась в $10 млрд

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Wildberries на момент объединения с оператором наружной рекламы Russ оценивался в $10 млрд (порядка 866 млрд рублей), рассказала основатель и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Ее слова приводит РБК.

Стоимость бизнеса Russ, по оценкам аудиторов, до объединения составляла около 460–500 млрд рублей.

Wildberries завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

До этого Бакальчук анонсировала ребрендинг Wildberries.

Ранее философию управления Wildberries назвали устаревшей.

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