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«Газпром» заявил о продолжении прокачки газа в Европу через Суджу

«Газпром» продолжает прокачку газа в Европу через ГИС «Суджа»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области продолжается подача топлива европейским потребителям. Об этом со ссылкой на представителя «Газпрома» сообщает ТАСС.

По состоянию на 9 августа «Газпром» продолжает подачу российского газа через ГИС «Суджа» транзитом через территорию Украины в объеме 38,5 млн кубометров в сутки. Накануне через «Суджу» было прокачано 37,3 млн кубометров, в среднем за август — 42,4 млн кубометров в сутки.

Газоизмерительная станция «Суджа» сейчас является единственным путем для поставок газа из РФ в Западную и Центральную Европу. На протяжении последних дней в Курской области, где она расположена, ведутся бои. Предполагалось, что одной из целей нападения Вооруженных сил Украины могла быть ГИС.

8 августа сообщалось, что биржевая цена газа в Европе превысила $460 за 1 тыс. куб. м впервые с декабря.

Ранее мэр Суджи Курской области рассказал про обстановку в городе.

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