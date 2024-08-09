Бакальчук рассказала о ребрендинге Wildberries

После объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries будет сохранен с обновлением существующего логотипа. Об этом сообщает РБК.

В интервью агентству основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «Wildberries как бренд точно остается», при этом «будет разработан новый бренд, новый логотип». Подробности в настоящий момент неизвестны.

По словам Бакальчук, все основные решения в обновленной компании будут приниматься совместно ей и гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». После этого муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

Ранее Бакальчук раскрыла сумму выплат Wildberries после пожара в Шушарах.