Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бакальчук рассказала о ребрендинге Wildberries

Бакальчук: бренд Wildberries будет обновлен

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

После объединения с оператором наружной рекламы Russ бренд Wildberries будет сохранен с обновлением существующего логотипа. Об этом сообщает РБК.

В интервью агентству основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «Wildberries как бренд точно остается», при этом «будет разработан новый бренд, новый логотип». Подробности в настоящий момент неизвестны.

По словам Бакальчук, все основные решения в обновленной компании будут приниматься совместно ей и гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». После этого муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

Ранее Бакальчук раскрыла сумму выплат Wildberries после пожара в Шушарах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами