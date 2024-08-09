Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

Эксперт Мехтиев: принцип «лесенки» поможет заработать на нескольких вкладах

close
100%
Shutterstock

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что метод накопления сбережений по принципу «лесенки» снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в первую очередь, необходимо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным. После этого сумму накоплений нужно распределить на несколько «конвертов» по срокам, когда они понадобятся в дополнение к той части дохода, закрывающей ежемесячные платежи.

А после этого, исходя из сроков «конвертов», подобрать депозиты. При этом Мехтиев не советовал размещать деньги на год и более, даже при очень высокой банковской ставке.

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16 до 18% — по итогам заседания 26 июля. В регуляторе уточнили, что инфляция в России ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сработали все четыре триггера для повышения ключевой ставки: растет устойчивая инфляция, не охлаждается потребительская активность, растет жесткость рынка труда и реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

Ранее россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами