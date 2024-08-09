Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что метод накопления сбережений по принципу «лесенки» снова становится популярным среди россиян после повышения ставок по депозитам. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в первую очередь, необходимо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным. После этого сумму накоплений нужно распределить на несколько «конвертов» по срокам, когда они понадобятся в дополнение к той части дохода, закрывающей ежемесячные платежи.

А после этого, исходя из сроков «конвертов», подобрать депозиты. При этом Мехтиев не советовал размещать деньги на год и более, даже при очень высокой банковской ставке.

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16 до 18% — по итогам заседания 26 июля. В регуляторе уточнили, что инфляция в России ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сработали все четыре триггера для повышения ключевой ставки: растет устойчивая инфляция, не охлаждается потребительская активность, растет жесткость рынка труда и реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

Ранее россиянам рассказали, как вывезти валюту за рубеж.