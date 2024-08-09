На Западе стали сомневаться в скором восстановлении экономики Украины

На Западе начали сомневаться в скором восстановлении экономики Украины, пишет в статье для InfoBRICS каирский экономист Ахмед Адель.

На прошлой неделе, 2 августа, международное агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочный» дефолт. Это произошло всего через несколько дней после того, как американское агентство Fitch также понизило рейтинг Украины. Это свидетельствует о том, что западные финансовые институты мало верят в скорое восстановление украинской экономики, резюмировал эксперт.

Аналитики Fitch и S&P Global пересмотрели рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте в сторону понижения после новостей о том, что Киев достиг соглашения с держателями еврооблигаций о списании 37% внешнего долга страны.

До этого сообщалось, что госдолг Украины превысил отметку в $152 млрд.

Ранее политолог предположил, за чей счет будут восстанавливать Украину.