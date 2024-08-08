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Россиянам раскрыли, какими будут ставки по вкладам в ближайшее время

Аналитик Колядов: ставки по вкладам в третьем квартале останутся неизменными

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ставки по банковским вкладам в третьем квартале сохранятся на текущих уровнях, заявил «Газете.Ru» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«На данный момент ставка по краткосрочным вкладам достигает 18%, по длинным отмечается менее выгодная, но комфортная для текущего времени, ставка в 13-16%. В ближайшее время не стоит ожидать каких-то отклонений, либо резких движений», — поделился эксперт.

По прогнозам экономистов, в ближайшие полгода россияне будут активнее открывать депозиты. Совокупный размер вкладов в июле — декабре может вырасти на 10-15%. Интерес к продукту подстегивает высокая ставка ЦБ, пояснили эксперты.

На июльском заседании Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку, причем сразу на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых. Регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

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