Экономика России может заплатить высокую цену за санкции

Российская экономика, длительное время основывавшаяся на экспорте углеводородов, в ближайшие годы столкнется с серьезными вызовами. Согласно прогнозу экспертов Института энергетических исследований Российской академии наук (ИЭИ РАН), Россия уже не сможет вернуться к прежним объемам зарубежных поставок нефти, газа и угля.

Исследователи подсчитали, что за 25 лет суммарный экспорт российских топливных ресурсов сократится на 40%, а доходы от него упадут в 2,8 раза. Если в 2021 году было вывезено 821 млн тонн условного топлива, то к 2050 году этот показатель снизится до 486 млн тонн.

Валютная выручка от продажи углеводородов, на которую Россия десятилетиями импортировала технологии и потребительские товары, также демонстрирует негативную динамику. Если в 2021 году доход составил $315 млрд, то к 2030 году он снизится до $146 млрд, а к 2050 году — до $114 млрд.

Эксперты подчеркивают, что потеря доступа к западным технологиям и ключевых рынков сбыта станут серьезными ограничителями для российского топливно-энергетического комплекса. В результате его вклад в ВВП страны уменьшится в пять раз, и ТЭК утратит роль «локомотива» экономики.

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