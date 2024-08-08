Сбер открыл новые пункты для получения сертификата УКЭП

Сбер увеличил количество офисов, где можно пройти очную идентификацию для выпуска сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ», разработанном Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Услуга была запущена в марте в 425 офисах банка, теперь ей можно воспользоваться в 1789 офисах по всей стране. За время работы сервиса им воспользовались 19,5 тыс. человек.

«Госключ» позволяет бесплатно получить сертификат УКЭП для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

УКЭП позволяет подписывать некоторые заявления, а также заключать отдельные виды договоров: заявку на регистрацию бизнеса на сайте ФНС, обращение в суд, договор об ипотеке и другие.

Усиленная квалифицированная электронная подпись создается, хранится и применяется в приложении. Для этого не нужны USB-токены и смс-пароли, а все функции УКЭП доступны онлайн — не нужно подписывать документы на бумаге.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, «Госключ» упрощает получение различных государственных услуг и иных сервисов, избавляет от необходимости посещать разные ведомства и стоять в очередях, чтобы лично поставить подпись на бумажном документе.

«Сегодня люди, у которых нет загранпаспорта нового образца и подтвержденной биометрии, могут прийти к нам и воспользоваться альтернативным очным способом идентификации. Понимая востребованность этой услуги, мы расширили перечень офисов Сбера, в которых можно пройти очную идентификацию», — сказал Шашкин.