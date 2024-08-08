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Российские банки изменили подход к выдаче автокредитов

ОКБ: банки стали реже одобрять полную сумму запрошенных автокредитов

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Российские банки стали реже выдавать полную сумму запрошенных автокредитов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

В июле средний уровень полного одобрения опустился до 80%. Показатель стал минимальным с сентября 2023 года.

При этом спрос на автокредиты продолжает оставаться высоким, отмечают аналитики. Россияне закупаются автомобилями в преддверии повышения утильсбора. С 1 октября его размер вырастет на 70-85%.

Между тем в другой сфере потребительского кредитования наметилась противоположная тенденция: банки заметно увеличили долю одобрений займов наличными. Так, в прошлом месяце 93% заявок получили полное одобрение, что является рекордом с начала прошлого года.

До этого россиян призвали отказаться от кредитов. С учетом инфляции брать заемные деньги сейчас слишком смело, считают экономисты.

Ранее объем кредитов населения РФ достиг рекордных 37 трлн рублей.

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