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Экономику Европы решили подготовить к приходу Трампа

Bloomberg: возвращение Трампа в Белый дом станет проблемой для ЕС

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Global Look Press

Перспектива второго президентства Дональда Трампа является стимулом для Евросоюза подготовиться и сделать свою экономику менее зависимой от США. В противном случае ЕС рискует столкнуться с проблемами, заявил министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью. Его слова приводит Bloomberg.

«Нам нужно продолжать углублять нашу собственную экономическую автономию и производительность здесь, в Европе. Это позволит нам быть в более сильной позиции, если США изменят свою политику после выборов», — подчеркнул дипломат.

Донохью также отметил, что инвесторы пристально следят за государственными финансами в еврозоне и призвал страны-должники, в частности Францию, сократить дефицит бюджета.

Слова о необходимости снизить зависимость от Штатов звучали в ЕС еще в начале года. Так, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что регион должен готовиться к «жестким решениям» в случае, если Трамп снова займет Белый дом.

Ранее на Западе резко повысили вероятность рецессии в США к концу года.

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