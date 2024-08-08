Кипрскую «Русагро» потребовали лишить прав на «дочку» в России

Министерство сельского хозяйства России подало иск к кипрскому акционеру «Русагро», включенному в список экономически значимых организаций, с целью лишить иностранного представителя влияния внутри холдинга. Соответствующая информация следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Из информации дела следует, что заявление зарегистрировали 7 августа. Суд уже принял его к производству. Согласно закону, рассмотрение дела займет не менее пяти дней и не более одного месяца.

В пресс-службе «Русагро» объяснили, что иск подан для приостановки корпоративных прав Ros Agro PLC в отношении российской дочерней компании.

При удовлетворении заявления кипрская компания больше не сможет принимать участие в голосованиях на собраниях акционеров, распоряжаться акциями холдинга и претендовать на дивидендные выплаты.

Как отметили представители компании, после лишения кипрской компании прав активы холдинга «Русагро» продолжат функционировать в стандартном режиме.

В мае судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев предписал основному владельцу белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорье» передать 25% долей в пользу компании «Русагро» за 2,5 тыс. руб. Представители ответчика подчеркнули, что подобное решение фактически означает дарение.

Ранее была названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год.